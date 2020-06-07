Son dakika! Nusaybin'de iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Son dakika! Nusaybin'de iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Mardin'in Nusaybin ilçesinde çarpışan motosikletlerin sürücüleri ağır yaralandı.

Son dakika! Nusaybin'de iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
07.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:07

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çarpışan motosikletlerin sürücüleri ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çağ çağ Caddesi Veysike Mezarlığı mevkisinde henüz sürücülerinin ismi öğrenilmeyen iki motosiklet aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu çarpıştı.

Devrilen motosikletlerin ağır yaralanan sürücüleri 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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