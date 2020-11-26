Son dakika haberi... - Nivar Kasırgası Hindistan'ı vurdu: 5 ölü
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Son dakika haberi... - Nivar Kasırgası Hindistan'ı vurdu: 5 ölü

26.11.2020 14:20 | Son Güncelleme: 26.11.2020 14:43

Son dakika habere göre - Nivar Kasırgası Hindistan'ı vurdu: 5 ölü Hindistan'ın güneyinde bulunan Tamil Nadu eyaletinde etkili olan Nivar Kasırgası nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.

- Nivar Kasırgası Hindistan'ı vurdu: 5 ölü

YENİ DELHİ - Hindistan'ın güneyinde bulunan Tamil Nadu eyaletinde etkili olan Nivar Kasırgası nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.

Nivar Kasırgası, Hindistan'ın güney sahillerini vurdu. Bölgede elektrik direklerini ve ağaçları yerlerinden söken, hayatı durma noktasına getiren Nivar Kasırgası nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti. Saatteki hızının 130 kilometreyi bulduğu bölgede, şiddetli yağışlar nedeniyle sel baskınları yaşandı. Hindistan'ın güney sahilindeki Tamil Nadu bölgesinin en büyük kenti Chennai'nin bazı sokakları sular altında kaldı.

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Kasırganın vurduğu bölgelerde, görevliler arama kurtarma ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Chennai kentinin Velachery bölgesinde yaşayan S. Sakthivel adlı esnaf, "2015 yılında buradaki durum felaketti. Bu yıl önlemler alındığı için durum burada kötüleşmedi" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... - Nivar Kasırgası Hindistan'ı vurdu: 5 ölü
Son dakika haberi... - Nivar Kasırgası Hindistan'ı vurdu: 5 ölü
Son dakika haberi... - Nivar Kasırgası Hindistan'ı vurdu: 5 ölü
Son dakika haberi... - Nivar Kasırgası Hindistan'ı vurdu: 5 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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