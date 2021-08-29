Son dakika... NBA Yıldızı Hayes'e Floyd gibi gözaltı
Son dakika habere göre Polis zorla yere yatırıp diziyle ensesine bastı,şok tabancasıyla etkisiz hale getirdi.
Polis zorla yere yatırıp diziyle ensesine bastı,
şok tabancasıyla etkisiz hale getirdi..
'Nefes alamıyorum' sözleri bile onları durdurmadı.
Amerikan polisi, Aile içi şiddet ihbarı üzerine 21 yaşındaki NBA yıldızı Jaxson Hayes'ı (CEKSIN HEYS) gözaltına almaya çalışırken şiddet uyguladı..
Görüntülerdeki kişi Amerikan profesyonel basketbol ligi NBA'in yıldız oyuncularından Jaxson Hayes..
Los Angeles Polisi, 28 Temmuz'da yaşanan olayın
polis kamerası görüntülerini paylaştı..
Görüntüler 2020'de polis şiddeti sonrasında hayatını kaybeden George Floyd'u akıllara getirdi..
Polis Merkezi'nden yapılan açıklamada, olaya
ilişkin soruşturma başlatıldığı, görüntülerin incelenmesinin ardından polisin Hayes'e müdahalesinin suç teşkil edip etmediğine karar verileceği ifade edildi..
Kaynak: İhlas Haber Ajansı