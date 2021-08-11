Nazilli'de zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Nazilli'de zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Dallıca Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi sevk edildi. Yangına 4 arazöz ve su tankerleriyle müdahale edildi. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları yapılıyor.

Nazilli'de zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Nazilli'de zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Nazilli'de zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Nazilli'de zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

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