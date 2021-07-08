Son Dakika: Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
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Son Dakika: Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Son Dakika: Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
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Son Dakika: Pandemi nedeniyle ücretsiz izne gönderilen vatandaşlara 2020 Nisan ayından beri ödenen Nakdi Ücret Desteği, Haziran ayı itibariyle sona eriyor. Ancak henüz Nakdi Ücret Desteği ödemeleri vatandaşların hesaplarına yatırılmadı. Nakdi Ücret Desteği ödemelerinden yararlanan vatandaşlar ise ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Son Dakika: Pandemi nedeniyle ücretsiz izne gönderilen vatandaşlara 2020 Nisan ayından beri ödenen Nakdi Ücret Desteği, Haziran ayı itibariyle sona eriyor. Ancak henüz Nakdi Ücret Desteği ödemeleri vatandaşların hesaplarına yatırılmadı. Nakdi Ücret Desteği ödemelerinden yararlanan vatandaşlar ise ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İşte detaylar haberimizde...

SON DAKİKA: NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Ücretsiz izine çıkarılan vatandaşlara Nisan 2020'den beri ödenen Nakdi Ücret desteği bu ay itibariyle hesaplara son kez yatırılacak. Nakdi Ücret Desteği normalde her ayın ilk haftasında hesaplara yatırılıyordu. Haziran ayı ödemelerinin de Temmuz ayının ilk haftasında yapılması bekleniyordu.

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik ödeneklerinin 5 Temmuz tarihinde hesaplara yatırılmasının ardından, Nakdi ücret desteğinden yararlanan vatandaşların da heyecanlı bekleyişi başladı.

Ancak 8 Temmuz itibariyle henüz hesaplara Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yapılmadı.

VEDAT BİLGİN AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Temmuz'da yapacağız. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödemelerini PTT üzerinden alabilirler." açıklamasında bulundu.

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