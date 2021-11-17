Son Dakika! Naci Bostancı'nın ayrılmasının ardından AK Parti Grup Başkanlığı'na 241 oyla İsmet Yılmaz seçildi

Ak Parti Grubu, yeni Grup Başkanı'nın belirlenmesi için basına kapalı toplandı. Toplantıda, AK Parti Ankara Milletvekili Naci Bostancı, 2023 seçimleri kapsamında AK Parti Genel Merkezi'nde görev alacağı için yeni Grup Başkanı'nın belirlenmesi amacıyla Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre seçim yapıldı.

241 OYLA SEÇİLDİ

Bostancı'dan boşalan AK Parti Grup Başkanlığına, 241 oy alan AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz seçildi.

İsmet Yılmaz

SEÇİM SÜRECİNDE GÖREV ALACAK

2 gün önce bu değişikliğin yapılacağı gündeme gelmiş, iddialar Yılmaz'ın yeni grup başkanı olacağı yönünde siyasi kulisleri hareketlendirmişti. Başkanlık görevinden ayrılan Bostancı'nın bundan sonra danışman olarak genel merkezde seçim hazırlıklarının koordinasyonunda görev alacağı öne sürülmüştü.

GRUP BAŞKANVEKİLLERİ DE DEĞİŞECEK Mİ?

Grup başkanlık görevine gelecek Yılmaz, eskiden olduğu gibi grup başkanvekillerinin görevlerinin koordinasyonunu sağlayacak, çalışmalara başkanlık edecek ve meclis çalışmaları konusunda planlama yapacak. Bu düzenlemenin grup başkanvekillerinde de değişikliğe neden olup olmayacağı konuşulurken, şimdilik bu yönde bir tasarruf olmayacağı iddia edildi.

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