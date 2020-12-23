Müzik kutusu içinde uyuşturucu sevkiyatını polis engelli
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Müzik kutusu içinde uyuşturucu sevkiyatını polis engelli

23.12.2020 12:36 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:41

- Müzik kutusu içinde uyuşturucu sevkiyatını polis engelli Kayseri'de polis ekipleri tarafından yolcu otobüsüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda müzik kutusunun içerisine zulalanmış çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

- Müzik kutusu içinde uyuşturucu sevkiyatını polis engelli

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yolcu otobüsüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda müzik kutusunun içerisine zulalanmış çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda S.O.Y. ve E.G.'nin İstanbul'dan otobüsle uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahısların içerisinde bulunduğu otobüs, Ankara uygulama noktasında tertibat alınarak durduruldu. Şahısların sırt çantasında yapılan aramada müzik kutusu içerisinde bin 909 adet ectasy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürüldü.

Müzik kutusu içinde uyuşturucu sevkiyatını polis engelli
Müzik kutusu içinde uyuşturucu sevkiyatını polis engelli
Müzik kutusu içinde uyuşturucu sevkiyatını polis engelli
Müzik kutusu içinde uyuşturucu sevkiyatını polis engelli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ

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