Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yargılandıkları davadan beraat etti
Son dakika! Cumhurbaşkanı'na hakaret etmekle suçlanan sanatçı Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, 4'er yıldan 8'er aya kadar hapis cezasıyla yargılandıkları davadan beraat etti.
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in devlet büyüklerine hakaret ettikleri gerekçesiyle yargılandıkları davanın 2. celsesi geçtiğimiz günlerde görülmüş; duruşma sonrasında verilen savcılık mütaalasında sanıklar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın bir televizyon programındaki söylemleri nedeniyle Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçundan 4'er yıldan 8'er aya kadar hapisle cezalandırılmasını istenmişti.
İki sanatçı bugün davadan beraat etti.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında 21 Aralık 2018'de konuk oldukları Halk TV'de Uğur Dündar tarafından sunulan "Halk Arenası" adlı programda yaptıkları açıklamalar üzerine soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Müjdat Gezen ve Metin Akpınar sevk edildikleri Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı. İki sanatçının, 4'er yıldan 8'er aya kadar hapis cezasıyla yargılanmalarına devam ediliyordu.