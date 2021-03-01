Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yargılandıkları davadan beraat etti

Son dakika! Cumhurbaşkanı'na hakaret etmekle suçlanan sanatçı Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, 4'er yıldan 8'er aya kadar hapis cezasıyla yargılandıkları davadan beraat etti.

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in devlet büyüklerine hakaret ettikleri gerekçesiyle yargılandıkları davanın 2. celsesi geçtiğimiz günlerde görülmüş; duruşma sonrasında verilen savcılık mütaalasında sanıklar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın bir televizyon programındaki söylemleri nedeniyle Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçundan 4'er yıldan 8'er aya kadar hapisle cezalandırılmasını istenmişti. İki sanatçı bugün davadan beraat etti.