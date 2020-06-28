Son Dakika: Muğla Valisi Orhan Tavlı'dan deprem sonrası ilk açıklama: Can kaybı ya da hasar bilgisi yok
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Son Dakika: Muğla Valisi Orhan Tavlı'dan deprem sonrası ilk açıklama: Can kaybı ya da hasar bilgisi yok

Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 20.43'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası açıklamalarda bulunan Muğla Valisi Orhan Tavlı, "Can kaybı ya da hasar bilgisi yok" dedi.

Son Dakika: Muğla Valisi Orhan Tavlı'dan deprem sonrası ilk açıklama: Can kaybı ya da hasar bilgisi yok
28.06.2020 21:25 | Son Güncelleme: 28.06.2020 21:50

AFAD'ın verilerine göre; merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 61 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

MUĞLA VALİSİ: CAN KAYBI YA DA HASAR BİLGİSİ YOK

Muğla Valisi Orhan Tavlı, deprem sonrası CNN Türk canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Vali Tavlı, "Can kaybı ya da hasar bilgisi yok" dedi.

Muğla Belediye Başkanı Osman Görün ise yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar ihbar edilen bir hasar ve can kaybı bulunmuyor" dedi.

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