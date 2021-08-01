Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son dakika: Dün akşam saatlerinde 4.5 büyüklüğünde depremle sallanan Muğla'nın Datça ilçesinde bu sabah 07.31'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yangınlarla boğuşan Türkiye, afet bölgelerine odaklanmışken, dün akşam Muğla'dan deprem haberi geldi. AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Ege Denizi'nde Datça açıklarında saat 22:57'de 4.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Datça'nın 44 kilometre açığında meydana gelen depremin derinliği 3.20 km olarak açıklandı.

5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Bu sabah Muğla'nın Datça açıklarında tekrardan 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 07.31'de meydana geldiğini belirtti. İlk alınan bilgilere göre, deprem nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Kandilli ise depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı.