Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
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Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika: Dün akşam saatlerinde 4.5 büyüklüğünde depremle sallanan Muğla'nın Datça ilçesinde bu sabah 07.31'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yangınlarla boğuşan Türkiye, afet bölgelerine odaklanmışken, dün akşam Muğla'dan deprem haberi geldi. AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Ege Denizi'nde Datça açıklarında saat 22:57'de 4.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Datça'nın 44 kilometre açığında meydana gelen depremin derinliği 3.20 km olarak açıklandı.

Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Bu sabah Muğla'nın Datça açıklarında tekrardan 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 07.31'de meydana geldiğini belirtti. İlk alınan bilgilere göre, deprem nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Kandilli ise depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı.

Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 07.31'de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 07.31'de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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