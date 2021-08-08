Son Dakika: Muğla'nın Dalaman ilçesinde havalimanına 500 metre mesafedeki ormanlık alanda yangın çıktı
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Son Dakika: Muğla'nın Dalaman ilçesinde havalimanına 500 metre mesafedeki ormanlık alanda yangın çıktı

Son Dakika: Muğla'nın Dalaman ilçesinde havalimanına 500 metre mesafedeki ormanlık alanda yangın çıktı
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika: Muğla'nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Havalimanına 500 metre mesafede başlayan yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Dalaman Havalimanı'ndaki yolcular, yangını korku dolu gözlerle izledi.

Dalaman'ın Cafer Mahallesi Kuzmuar mevkiindeki kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Dalaman Havalimanı'nın da karşısında yer alan ormanlık alandan yükselen dumanlar nedeniyle olay yerine ekipler sevk edildi. Helikopterlerle havadan ve arazöz ile orman isçilerince karadan müdahale sürüyor. Yangının şu an için havalimanına herhangi bir tehdit oluşturmadığı da öğrenildi. Ekiplerin çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Son Dakika: Muğla'nın Dalaman ilçesinde havalimanına 500 metre mesafedeki ormanlık alanda yangın çıktı

KORKU DOLU GÖZLERLE İZLEDİLER

Sabah'ın haberine göre, memleketlerine dönmek için Dalaman Havalimanı'na gelen yolcular, seyahat saatlerinin gelmesini beklerken yan taraftaki ormandan çıkan dumanları korku dolu gözlerle izledi.

Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Son Dakika: Muğla'nın Dalaman ilçesinde havalimanına 500 metre mesafedeki ormanlık alanda yangın çıktı - Haberler
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