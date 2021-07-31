Son Dakika: Muğla Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
Son dakika: Türkiye yangın ve sel haberlerine odaklanmışken, bu sefer de Muğla'dan deprem haberi geldi. Ege Denizi'nin Datça açıklarında meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, vatandaşların kendilerini dışarı atmalarına neden oldu.
Yangın ve sel afetleri nedeniyle zor günler geçiren Türkiye, afet bölgelerinden gelecek iyi haberlere odaklandı. Bir yandan yaralar sarılmaya devam ederken, yangınlarla sarsılan Muğla'dan bu sefer de deprem haberi geldi.
22.57'DE MEYDANA GELDİ
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Ege Denizi'nde Datça açıklarında saat 22:57'de 4.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 3.20 km olarak açıklandı.
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