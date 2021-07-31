Son Dakika: Muğla Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Türkiye yangın ve sel haberlerine odaklanmışken, bu sefer de Muğla'dan deprem haberi geldi. Ege Denizi'nin Datça açıklarında meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, vatandaşların kendilerini dışarı atmalarına neden oldu.