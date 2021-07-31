Son Dakika: Muğla Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
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Son Dakika: Muğla Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Son dakika: Türkiye yangın ve sel haberlerine odaklanmışken, bu sefer de Muğla'dan deprem haberi geldi. Ege Denizi'nin Datça açıklarında meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, vatandaşların kendilerini dışarı atmalarına neden oldu.

Yangın ve sel afetleri nedeniyle zor günler geçiren Türkiye, afet bölgelerinden gelecek iyi haberlere odaklandı. Bir yandan yaralar sarılmaya devam ederken, yangınlarla sarsılan Muğla'dan bu sefer de deprem haberi geldi.

22.57'DE MEYDANA GELDİ

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Ege Denizi'nde Datça açıklarında saat 22:57'de 4.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 3.20 km olarak açıklandı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Son Dakika: Muğla Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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