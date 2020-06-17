Son dakika... MSB: "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, dün gece başlayan PençeKaplan Operasyonu kapsamında Haftanin...
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Son dakika... MSB: "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, dün gece başlayan PençeKaplan Operasyonu kapsamında Haftanin...

Son dakika haberleri... MSB: "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, dün gece başlayan PençeKaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti.

17.06.2020 15:13 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:34

MSB: "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, dün gece başlayan PençeKaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti."

Son dakika... MSB: 'Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, dün gece başlayan PençeKaplan Operasyonu kapsamında Haftanin...

Kaynak: İHA

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