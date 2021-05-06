Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçik'in zorlu şartlar altında göreve devam ettiği anlar kamerada

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonlarda Mehmetçik'in zorlu hava ve arazi şartlarında görevine devam ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar her durum ve şartta terör inlerine girmeyi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.