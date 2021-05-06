Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçik'in zorlu şartlar altında göreve devam ettiği anlar kamerada
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Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçik'in zorlu şartlar altında göreve devam ettiği anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / MEHMET KALAY - Haberler | Güncel

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonlarda Mehmetçik'in zorlu hava ve arazi şartlarında görevine devam ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar her durum ve şartta terör inlerine girmeyi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında Mehmetçik'in zorlu şartlar altında göreve devam ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

"HER DURUM VE ŞARTTA TERÖR İNLERİNE GİRECEĞİZ"

Bakanlık paylaşımında, "Kahraman ve fedakar Mehmetçik, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına devam ediyor. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar her durum ve şartta terör inlerine girmeyi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçik'in zorlu şartlar altında göreve devam ettiği anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KALAY

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