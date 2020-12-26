Husumetli olduğu şahsı, eşinin gözleri önünde öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Husumetli olduğu şahsı, eşinin gözleri önünde öldürdü

26.12.2020 20:47 | Son Güncelleme: 26.12.2020 21:05

Adana'da motosikletli bir kişi, aralarında husumet bulunan şahsın otomobilinin önünü keserek pompalı tüfekle ateş açtı. Şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki eşi ise sinir krizi geçirdi.

Adana'da Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi 21026. Sokak'ta meydana gelen olayda, Erhan Arıkonak, içinde eşi ve babasının da olduğu otomobili kullanırken aralarında daha önce anlaşmazlık bulunduğu öne sürülen motosikletteki 2 kişi tarafından önü kesildi. Araçtan inen Arıkonak ile motosikletteki Furkan S. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Furkan S, yanında bulunan pompalı tüfeğiyle ateş etti. Başından yaralanan Arıkonak, olay yerinde yaşamını yitirdi.

METRUK BİR BİNADA YAKALANDI

Polisin mahalleyi abluka almasının ardından olayı gerçekleştiren Furkan S, olay yerine yakın metruk bir binada 3 pompalı tüfekle saklanırken yakaladı.

ÖLEN ŞAHSIN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan Arıkonak'ın öldüğünü öğrenen eşi ve yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Erhan Arıkonak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Husumetli olduğu şahsı, eşinin gözleri önünde öldürdü
Husumetli olduğu şahsı, eşinin gözleri önünde öldürdü
Husumetli olduğu şahsı, eşinin gözleri önünde öldürdü
Husumetli olduğu şahsı, eşinin gözleri önünde öldürdü
Husumetli olduğu şahsı, eşinin gözleri önünde öldürdü
Husumetli olduğu şahsı, eşinin gözleri önünde öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Berk Oktay Fahriye Evcen Seren Serengil
Spor Vitor Hugo Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Çocuk Ankara Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Husumetli olduğu şahsı, eşinin gözleri önünde öldürdü | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 21:05:31. #1.14#
title