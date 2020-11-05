Son dakika... Motosikletin aracın altında kalma anı kamerada
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Son dakika... Motosikletin aracın altında kalma anı kamerada

05.11.2020 10:25 | Son Güncelleme: 05.11.2020 11:36

Son dakika haberler... Motosikletin aracın altında kalma anı kamerada Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir araç, seyir halindeyken başka bir caddeden aniden önüne çıkan motosiklete çarparak altına aldı.

Motosikletin aracın altında kalma anı kamerada

Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir araç, seyir halindeyken başka bir caddeden aniden önüne çıkan motosiklete çarparak altına aldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Nizip ilçesi Prof. Cahir Tanyol Caddesi ile Hastane Caddesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa B. idaresindeki 27 VD 351 plakalı araç, Cahit Tanyol Caddesi üzerinde seyir halindeyken Hastane Caddesi istikametinden gelen 27 NS 406 plakalı Ömer Faruk A. idaresindeki motosiklet bir anda önüne çıktı. Bir anda önüne çıkan motosikleti göremeyen araç sürücüsü motosiklete çarparak durabildi. Kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü Ömer Faruk A., aracın altında kalarak ağır yaralandı. Kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayı gören vatandaşların olay yerine koşup aracın altında kalan motosiklet sürücüsünü kurtarmak için aracı kaldırmaya çalışma anları da görüntülerde yer aldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika... Motosikletin aracın altında kalma anı kamerada
Son dakika... Motosikletin aracın altında kalma anı kamerada
Son dakika... Motosikletin aracın altında kalma anı kamerada
Son dakika... Motosikletin aracın altında kalma anı kamerada
Son dakika... Motosikletin aracın altında kalma anı kamerada
Son dakika... Motosikletin aracın altında kalma anı kamerada
Son dakika... Motosikletin aracın altında kalma anı kamerada
Son dakika... Motosikletin aracın altında kalma anı kamerada
Son dakika... Motosikletin aracın altında kalma anı kamerada
Son dakika... Motosikletin aracın altında kalma anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HANİFİ GÜZEL

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