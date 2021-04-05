Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi

Haberler.com - Haberler | Politika

Son dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığı ve siyasi isimlerin tepkisini çeken Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi. Öte yandan bu sabah bildiriyi hazırladığı iddia edilen 10 amiral gözaltına alındı, 4 kişi ise yaş haddinden dolayı emniyete çağrıldı.

104 emekli amiralin cumartesi gecesi yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili tepkiler art arda geldi. Bildirideki dikkat çeken detaylar sonrası dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı emekli amiraller hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

10 AMİRAL GÖZALTINDA

Bildiriyi TCK'nın 316. maddesi kapsamında soruşturan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, bildiriye öncülük eden isimleri tespit ettiği, o isimlerin ifadeye çağrılacağı bildirilmişti. Bu gelişmeler sonrası sabah saatlerinde imza atan amirallerden Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alındı. Yaş haddinden dolayı 3 gün içerisinde Emniyet'e gelmeleri için Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a da tebligat yapıldığı öğrenildi.

LOJMAN VE KORUMA HAKLARI İPTAL EDİLDİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, gece yarısı yayımlanan darbe imalı bildiriyi imzalayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi.

AK PARTİ MYK BİLDİRİ GÜNDEMİYLE TOPLANIYOR

Bildiriye tepkiler çığ gibi büyürken, dün canlı yayına katılan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti MYK'nın Montrö bildirisi gündemiyle bugün 18.00'de toplanacağını belirtip, "Hukuki olarak darbeci zihniyetin temsilcilerine gereken cevap verilecektir" demişti.

CUMHURBAŞKANI DA BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 104 emekli amiralin gece yarısı Montrö Boğazlar Sözleşmesi konulu yayımladığı bildiri üzerine açıklamalarda bulanacağı tahmin ediliyor.

Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi
Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir? Montrö Boğazlar Sözleşmesi maddeleri nedir?
Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir? Montrö Boğazlar Sözleşmesi maddeleri nedir?
Montrö Boğazlar Sözleşmesi maddeleri ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi tam metni!
Montrö Boğazlar Sözleşmesi maddeleri ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi tam metni!

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Demet Akalın Armağan Çağlayan Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Cenk Tosun Erol Bulut Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Twitter Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 14:29:11. #1.15#
title