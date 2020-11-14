'Miss Uganda' yarışmacıları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı

Esenyurt'ta bulunan bir eğlence mekanına polis ekipleri tarafından yapılan baskında, içlerinde koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği Miss Uganda yarışmasına katılan yarışmacı ve davetlilerinin de aralarında olduğu kişilere ceza yağdı.