'Miss Uganda' yarışmacıları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı
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'Miss Uganda' yarışmacıları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı

14.11.2020 12:38 | Son Güncelleme: 14.11.2020 13:15
'Miss Uganda' yarışmacıları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı

Esenyurt'ta bulunan bir eğlence mekanına polis ekipleri tarafından yapılan baskında, içlerinde koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği Miss Uganda yarışmasına katılan yarışmacı ve davetlilerinin de aralarında olduğu kişilere ceza yağdı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan bir alkollü mekanda koronavirüs tedbirlerinin ihlal edilerek eğlence düzenlendiği bilgisine ulaştı. Gelen bilgileri değerlendiren polis ekipleri, mekana baskın yaptı.

Yapılan baskında, polis ekipleri tarafından eğlence mekanında bulunan yabancı uyruklu vatandaşların pasaport kontrolleri yapıldı. Baskında, eğlence mekanındaki kişilerin koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği, sosyal mesafe ve maske kuralına da uymadığı tespit edildi.

MİSS UGANDA YARIŞMACILARI VE DAVETLİLERİ DE PARTİDEYDİ

Ayrıca eğlence mekanında bulunan yabancı uyruklu kişilerin aralarında koronavirüs tedbirlerinin ihlal edilerek düzenlenen 'Miss Uganda' yarışmasına katılan yarışmacılar ve davetliler olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından mekanda bulunan 67 kişiye toplam 60 bin 300 lira para cezası kesildi. Eğlence mekanının sahibi gözaltına alınırken, 3 bin 180 lira para cezası uygulandı. Baskının ardından gece mekanından ayrılan yabancı uyruklu kişiler taksilerle evlerine döndü.

'Miss Uganda' yarışmacıları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı
'Miss Uganda' yarışmacıları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı
'Miss Uganda' yarışmacıları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı
'Miss Uganda' yarışmacıları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı
'Miss Uganda' yarışmacıları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı
'Miss Uganda' yarışmacıları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı
'Miss Uganda' yarışmacıları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı
'Miss Uganda' yarışmacıları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı
'Miss Uganda' yarışmacıları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı
'Miss Uganda' yarışmacıları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı
'Miss Uganda' yarışmacıları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı
'Miss Uganda' yarışmacıları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı
'Miss Uganda' yarışmacıları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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