Son Dakika! Mısır'da iki tren çarpıştı; kazada 32 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı

Son dakika! Mısır'ın güneyinde, başkent Kahire'ye 460 km uzaklıktaki Sevhac şehrinde iki tren çarpıştı. Kazada 32 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi ise yaralandı.

Mısır'da iki trenin kafa kafaya çarpışması sonrası can pazarı yaşandı. Kaza sonucunda üç vagonun raydan çıktığı belirtiliyor.

32 YOLCU ÖLDÜ

Hayatını kaybeden olup olmadığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kaza sonucunda 32 kişi yaşamını yitirdi, 66 kişi ise yaralandı.

VAGONLAR SU KANALINA DEVRİLDİ

Olay yerine 36 ambulans yönlendirilirken yaralılar hastaneye kaldırılmaya başlandı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda tren vagonlarının su kanalına devrildiği görüldü. Reuters'a konuşan güvenlik kaynakları trenlerin fazla hızlı olmaması dolayısıyla daha büyük bir facianın önüne geçildiği belirtildi.