Son dakika... Mısır'da "Ensar Beyt el-Makdis" davasında 22 sanığın idam cezası onandı - Haberler
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Son dakika... Mısır'da "Ensar Beyt el-Makdis" davasında 22 sanığın idam cezası onandı

AA / Ferdi Bayat - Haberler | Güncel
Son dakika... Mısır'da

Son dakika haber... Mısır'da yüksek mahkeme, kamuoyunda "Ensar Beyt el-Makdis" olarak bilinen davada yargılanan 134 sanıktan 22'si hakkında verilen idam cezasını onadı.

Mısır'da yüksek mahkeme, kamuoyunda "Ensar Beyt el-Makdis" olarak bilinen davada yargılanan 134 sanıktan 22'si hakkında verilen idam cezasını onadı.

Mısır merkezli "Mısır el-Yevm" gazetesinde yer alan haber de, Yargıtay'ın "eski İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim'e yönelik suikast girişiminin yanı sıra polis mensuplarını ve güvenlik merkezlerini hedef alan çok sayıda silahlı ve bombalı saldırının failleri" olmakla suçlanan 22 sanık hakkında verilen idam cezasına ilişkin kararını açıkladığı belirtildi.

Yargıtay'ın söz konusu 22 kişinin idam cezasını onadığı aktarıldı.

Haber de, idam cezası alanlar arasında suikast sonucu hayatını kaybeden Subay Muhammed Mebruk'a "ihanet etmekle" suçlanan eski Subay Muhammed Uveys'in de bulunduğu kaydedildi.

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda 2013'te düzenlediği saldırılarla adını duyuran ve Kahire yönetiminin Nisan 2014'te "terör örgütü" ilan ettiği Ensar Beyt el-Makdis örgütü, 10 Kasım 2014'te DAEŞ liderine biat ettiğini, daha sonra da adını "Sina Vilayeti" olarak değiştirdiğini açıklamıştı.

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AA / Ferdi Bayat - Son Dakika Haberleri

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