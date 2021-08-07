Son dakika: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Irak Savunma Bakanı'nı kabul etti
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Son dakika: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Irak Savunma Bakanı'nı kabul etti

Son dakika: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Irak Savunma Bakanı'nı kabul etti
Anadolu Ajansı / Yassine Aydi - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Irak Savunma Bakanı Cuma Anad Sadun ile askeri iş birliğini görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Irak Savunma Bakanı Cuma Anad Sadun ile askeri iş birliğini görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin başkent Kahire'de Iraklı bakanı kabul ettiği, görüşmeye Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki'nin de katıldığı belirtildi.

Görüşmede iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin yanı sıra ortak öneme sahip bölgesel meselelerin ele alındığı ifade edildi.

Iraklı bakanın Sisi'ye, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin yazılı mesajını ilettiği aktarıldı.

Mesajda, Mısır'ın Irak'a her alanda destek için sarf ettiği çabalardan övgüyle bahsedildiği anlatıldı.

Son dönemde Irak ile Mısır ilişkilerinde yakınlaşma ve çeşitli alanlarda iş birliği çabaları dikkati çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yassine Aydi

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