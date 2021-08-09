Son dakika: Minibüs şarampole yuvarlandı; anne öldü, kızı ve sürücü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Minibüs şarampole yuvarlandı; anne öldü, kızı ve sürücü yaralandı

Son dakika: Minibüs şarampole yuvarlandı; anne öldü, kızı ve sürücü yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: ORDU'nun Gölköy ilçesinde şarampole yuvarlanan minibüsteki yolculardan Güleser Kaya (50) öldü, kızı ve sürücü yaralandı.

ORDU'nun Gölköy ilçesinde şarampole yuvarlanan minibüsteki yolculardan Güleser Kaya (50) öldü, kızı ve sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Direkli Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Çakıcı (55) yönetimindeki 52 ABP 821 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Ağaca çarparak duran minibüste yolculuk yapan Güleser Kaya hayatını kaybederken, kızı Tuğçe Kaya (23) ve sürücü Mustafa Çakıcı ise yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Gölköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Güleser Kaya'nın cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından morga gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak

Otomobil bahçeye uçtu, sevgilisini bırakıp kaçtı
Otomobil bahçeye uçtu, sevgilisini bırakıp kaçtı
TEKİRDAĞ'DA SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPTI; 2 ÖLÜ, 1'İ AĞIR 4 YARALI
TEKİRDAĞ'DA SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPTI; 2 ÖLÜ, 1'İ AĞIR 4 YARALI
Son bir haftada 21 kişinin öldüğü otobüs kazalarının ardından uzmanlar mutlaka atılması gereken 4 adımı paylaştı
Son bir haftada 21 kişinin öldüğü otobüs kazalarının ardından uzmanlar mutlaka atılması gereken 4 adımı paylaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Cem Yılmaz Yılmaz Erdoğan
Spor Mete Gazoz Hakan Reçber Rıza Kayaalp Alex Teixeira Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Minibüs şarampole yuvarlandı; anne öldü, kızı ve sürücü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 11:33:43. #1.16#

title