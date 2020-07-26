Son Dakika: Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına çok sert tepki: O eller kırılır
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına çok sert tepki: O eller kırılır

Son dakika: Atatürk'ün doğduğu Selanik'te Türk bayrağının yakılmasına çok sert tepki gösteren Milli Savunma Bakanlığı "Şanlı Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır" açıklamasında bulundu.

Son Dakika: Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına çok sert tepki: O eller kırılır
26.07.2020 15:11 | Son Güncelleme: 26.07.2020 15:31

Geçtiğimiz cuma günü Ayasofya'nın 86 yıl sonra cami olarak açılmasının ardından Yunanistan'ın rahatsızlığı sürüyor. Son olarak Selanik'te Türk bayrağına karşı yapılan saldırıya Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Türk Bayrağı'nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Şanlı Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır" açıklaması geldi.

"TAHRİK VE TACİZLERE DERHAL SON VERİLMESİNİ İHTAR EDİYORUZ"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk Bayrağı'nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır."

Son Dakika: Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına çok sert tepki: O eller kırılır

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Haber Yorumları (2)
CAN DEP: Ne yapacaksiniz..bir kac gün öncede ayni durum olmustu ayni hikaye..anlasilan yarinda ayni durum olsa ayni hilayeleri dinlemeye devam edeceğiz..
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
CONİ: hadi kirin bakalim, hep laf hep laf, su kefenli gencler gitsin ayasofyaya kosarak gitmeye benzemez, adamin aklini alirlar aklini,
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı Ekonomi
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı
Adana'da makas terörü can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı 3. Sayfa
Adana'da makas terörü can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı
CHP'de ilk kez başörtülü bir isim Parti Meclisi için aday oldu Politika
CHP'de ilk kez başörtülü bir isim Parti Meclisi için aday oldu
Koronavirüse rağmen yat partileri hız kesmiyor! İstanbul'dan 'pes' dedirten bir görüntü daha Güncel
Koronavirüse rağmen yat partileri hız kesmiyor! İstanbul'dan "pes" dedirten bir görüntü daha
Maske takmayan vatandaştan pes dedirten savunma: Koronavirüse ancak bana bulaşırsa inanırım 3. Sayfa
Maske takmayan vatandaştan pes dedirten savunma: Koronavirüse ancak bana bulaşırsa inanırım
Yunanistan'ın Ayasofya travması bir türlü geçmiyor! Ankara'ya küstah yanıt Politika
Yunanistan'ın Ayasofya travması bir türlü geçmiyor! Ankara'ya küstah yanıt
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Sezonun 11'ini belirleyen Rıdvan Dilmen, gol kralı Sörloth'a yer vermedi
Sezonun 11'ini belirleyen Rıdvan Dilmen, gol kralı Sörloth'a yer vermedi
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın Muğla'daki barı kapatıldı! Duvarlarına 'katil' yazıldı
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın Muğla'daki barı kapatıldı! Duvarlarına "katil" yazıldı
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı
Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti! Çocukların annesi olanlara göz yumdu
Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti! Çocukların annesi olanlara göz yumdu
Beto, Göztepe'den ayrıldığını resmen açıkladı
Beto, Göztepe'den ayrıldığını resmen açıkladı
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
70 bin hükümlüyü ilgilendiren koronavirüs izin süresi 2 ay daha uzatıldı
70 bin hükümlüyü ilgilendiren koronavirüs izin süresi 2 ay daha uzatıldı
Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: Türkiye Kupası finalinden sonra netleşecek
Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: Türkiye Kupası finalinden sonra netleşecek
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
Aleyna Tilki, 'Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?' sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı
Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına 'Size ne? Benim karım' diyerek çıkıştı
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına "Size ne? Benim karım" diyerek çıkıştı
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Boateng: Hertha Berlin'den ayrılarak büyük bir hata yaptım
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Boateng: Hertha Berlin'den ayrılarak büyük bir hata yaptım
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Son Dakika: Kadıköy'de freni patlayan otobüs, iş yerine daldı
Son Dakika: Kadıköy'de freni patlayan otobüs, iş yerine daldı
Davutoğlu'nun partisi, manidar video ile genel merkez açılışını duyurdu
Davutoğlu'nun partisi, manidar video ile genel merkez açılışını duyurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Özlem Zengin Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Hazal Kaya Sezen Aksu Demet Akalın Selçuk Yöntem
Spor İrfan Buz Hikmet Karaman Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Muğla Beşiktaş Başakşehir Trabzonspor
Şu an buradasınız: Son Dakika: Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına çok sert tepki: O eller kırılır - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.7.2020 15:33:10. #1.14#
title