Son Dakika: Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına çok sert tepki: O eller kırılır Son dakika: Atatürk'ün doğduğu Selanik'te Türk bayrağının yakılmasına çok sert tepki gösteren Milli Savunma Bakanlığı "Şanlı Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır" açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz cuma günü Ayasofya'nın 86 yıl sonra cami olarak açılmasının ardından Yunanistan'ın rahatsızlığı sürüyor. Son olarak Selanik'te Türk bayrağına karşı yapılan saldırıya Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Türk Bayrağı'nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Şanlı Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır" açıklaması geldi.

"TAHRİK VE TACİZLERE DERHAL SON VERİLMESİNİ İHTAR EDİYORUZ"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk Bayrağı'nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır."