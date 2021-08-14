Son Dakika! Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim için 81 ile yazı gönderdi: Okulları hazır hale getirin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika! Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim için 81 ile yazı gönderdi: Okulları hazır hale getirin

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ile yüz yüze eğitime hazırlık yazısı gönderildi. Bakanlık, okullarda kurum binalarının girişlerinde, öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını gidermek için dizayn edilmiş kutuların hizmete sunulmasını istedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, 81 milli eğitim müdürlüğüne gönderilen yazıya göre, okullar eğitim ve öğretime hazır hale getirilecek.

GİRİŞLERDE ÖĞRENCİLERİN MASKE İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

"2021-2022 Eğitim - Öğretime Hazırlık Çalışmaları" konulu yazıda okul ve kurum binalarının girişlerinde; öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını gidermek amacıyla dizayn edilmiş, içinde günlük maskelerin bulundurulması, her öğrencinin ve okul çalışanlarının ihtiyaç halinde maskesini alıp değiştirebileceği, kirli ve temiz maskenin ayrı ayrı konulacağı kumbara, bölme veya kutuların hazırlanarak hizmete sunulması istendi.

GÖZLER KABİNE TOPLANTISI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk mesajında yüz yüze eğitime yer vermişti. Sonrasında toplanan Bilim Kurulu da "Okulların açılmaması gibi bir durum söz konusu değil" demişti. Şimdi gözler nihai kararın çıkacağı Kabine Toplantısı'nda.

Son Dakika! Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim için 81 ile yazı gönderdi: Okulları hazır hale getirin
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Demir Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Haluk Levent Berdan Mardini Murat Dalkılıç
Spor Burak Yılmaz Alex Teixeira Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim için 81 ile yazı gönderdi: Okulları hazır hale getirin - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 15:13:31. #1.16#

title