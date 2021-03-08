Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık

Son dakika: Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında yaz tatilinin başlayacağı tarihle ilgili bilgi verdi. Selçuk, "Okullarımız seminer dönemi dahil 2 Temmuz'da bitiyor. Bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmak gibi çalışmamız var. Ara tatil yok" dedi.

CNN Türk ekranlarından yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk olan Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gazeteci Ahmet Hakan, Dicle Canova ve Murat Çelik'in sorularını yanıtladı.

"OKULLARIMIZ 2 TEMMUZ'DA BİTİYOR"

Bakanı Ziya Selçuk, kademeli normalleşme ile geçtiğimiz hafta okulların açılmasının ardından yaz tatilinin ne zaman başlayacağı konusu hakkında açıklamada bulundu. Selçuk, "Bizim okullarımız seminer dönemi dahil 2 Temmuz'da bitiyor. Bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmak gibi çalışmamız var. Ara tatil yok." ifadelerinde bulundu.

"ÖĞRENCİLERİN SINAVLA İLGİLİ İPTAL İSTEMİ YOK"

Bakan Selçuk öte yandan programda yüz yüze sınavlarla ilgili yaşanan süreci aktardı. Selçuk, konuşmasında şunları kaydetti: "Gençler haklıdır. Biz gençler bir tepkide bulunduğunda onu suçlamak değil anlamakla meşgul insanlarız. Biz bağımsız araştırma grubuna yaptırdığımız çalışmada öğrencilerin %77'lerin bu sınavla ilgili bir iptal istemi yok. Ailelerin de öğretmenlerin de muhakkak sınava girmeliler görüşü var. Bizim lise öğrencilerimizin %40'ndan fazlası bu sınava 1. dönem girdi. Bizim bir denge tutturmamız gerekiyor. Ben yüz yüze olsaydı daha yüksek alırdım. Benim notum düşük oldu, haksızlık oldu gibi yaşadığımız problemler var. Şuanda ilkokullar devam ediyor mu ediyor. Eğer biz tamamen her şeyi durdurursak, EBA'da %90'nın üzerinde bir geri çekilme oluyor. Niye çalışayım noktasına geliyorlar. 9'da hiç ders görmeyen çocuk 10. sınıfta bir şey yapamaz."

SALGIN EŞİTSİZLİĞİ AZALTTI

Salgının eğitim üzerindeki eşitsizliği azalttığının altını çizen Ziya Selçuk, "740 bin bilgisayarı dağıttık. Bir taraftan da şunu yapıyoruz yürüyüş mesafesinde EBA destek merkezi kurduk. EBA'ya giren herkes 8 GB'tan faydalanıyor." ifadesinde bulundu.