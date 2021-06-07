Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Arseven'in damadı Enes Turhan son yolculuğuna uğurlandı
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Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Arseven'in damadı Enes Turhan son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Serdar Arseven'in damadı Enes Turhan (30), Ankara'da yaşamını yitirdi.

Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Serdar Arseven'in damadı Enes Turhan (30), Ankara'da yaşamını yitirdi.

Bir süre kanser tedavisi gören ve bu sabah yaşamını yitiren Turhan için Karşıyaka Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınları katıldı.

Cenaze namazının ardından Turhan'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Arseven'in damadı Enes Turhan son yolculuğuna uğurlandı
Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Arseven'in damadı Enes Turhan son yolculuğuna uğurlandı
Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Arseven'in damadı Enes Turhan son yolculuğuna uğurlandı
Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Arseven'in damadı Enes Turhan son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Arseven'in damadı Enes Turhan son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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