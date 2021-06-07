Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Arseven'in damadı Enes Turhan son yolculuğuna uğurlandı

Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Serdar Arseven'in damadı Enes Turhan (30), Ankara'da yaşamını yitirdi.

Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Serdar Arseven'in damadı Enes Turhan (30), Ankara'da yaşamını yitirdi.

Bir süre kanser tedavisi gören ve bu sabah yaşamını yitiren Turhan için Karşıyaka Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınları katıldı.

Cenaze namazının ardından Turhan'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe