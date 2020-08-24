Son Dakika: Milas'ta orman yangını kısa sürede söndürüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Milas'ta orman yangını kısa sürede söndürüldü

Son dakika 3. sayfa haberi... Milas Gökçeler Mahallesinde ormanlık alanda çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürüde söndürüldü.

Son Dakika: Milas'ta orman yangını kısa sürede söndürüldü
24.08.2020 12:47 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:51

Milas Gökçeler Mahallesinde ormanlık alanda çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürüde söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Milas ilçesi Gökçeler mahallesinde ormanlık alanda çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen orman yangını çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yaklaşık 500 metrekare alan yandı. Ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor. - MUĞLA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı Ekonomi
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum 3. Sayfa
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada Dünya
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı Ekonomi
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı 3. Sayfa
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit Politika
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Galatasaray'da ayrılması gündemde olan Jimmy Durmaz'a Denizlispor talip oldu
Galatasaray'da ayrılması gündemde olan Jimmy Durmaz'a Denizlispor talip oldu
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
Erkek çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Linç anları kamerada
Erkek çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Linç anları kamerada
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
FOX TV, Fatih Portakal'ın kanaldan ayrıldığını doğruladı
FOX TV, Fatih Portakal'ın kanaldan ayrıldığını doğruladı
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim
Karadeniz'deki keşif, doğal gaz faturalarında çifte indirim getirecek
Karadeniz'deki keşif, doğal gaz faturalarında çifte indirim getirecek
Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı
Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Son Dakika: Fenerbahçe'de, bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Fenerbahçe'de, bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Kıvılcım Ural, maske takmayan eşi Kaan Tangöze'yle kavga edip Bodrum'dan İstanbul'a döndü
Kıvılcım Ural, maske takmayan eşi Kaan Tangöze'yle kavga edip Bodrum'dan İstanbul'a döndü
Bağcılar'da sokakta oyun oynayan çocuğu otomobil ezdi
Bağcılar'da sokakta oyun oynayan çocuğu otomobil ezdi
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan Ekrem İmamoğlu'ndan televizyon kanalı hamlesi
Cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan Ekrem İmamoğlu'ndan televizyon kanalı hamlesi
Felaket bölgesindeki Soylu, bir yanlışı düzeltti: Giresun'da hayatını kaybedenlerin sayısı 7
Felaket bölgesindeki Soylu, bir yanlışı düzeltti: Giresun'da hayatını kaybedenlerin sayısı 7
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Annesini uykuda bıçakladı, koynundaki 600 lirayı alıp kayıplara karıştı
Annesini uykuda bıçakladı, koynundaki 600 lirayı alıp kayıplara karıştı
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Selami Şahin Demet Akalın Bergüzar Korel
Spor Fuat Çapa Jose Sosa Eddie Newton Ronald Koeman Rıza Çalımbay
Daha Fazla Sel Kozan Adana Bursa
Şu an buradasınız: Son Dakika: Milas'ta orman yangını kısa sürede söndürüldü - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 14:03:17. #1.15#
title