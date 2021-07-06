Son Dakika! Bahçeli'den Süleyman Soylu hakkındaki istifa iddialarına sert tepki: İtibar suikastını kabul etmiyoruz
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Son Dakika! Bahçeli'den Süleyman Soylu hakkındaki istifa iddialarına sert tepki: İtibar suikastını kabul etmiyoruz

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Son dakika! MHP lideri Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında çıkan istifa iddialarına çok sert tepki gösterdi. "İçişleri Bakanı yalnız değildir" diyen Bahçeli, "İtibar suikastını kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde bazı yayın organlarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiğine yönelik iddialar ortaya atıldı. Bu söylemler Bakanlık kaynakları tarafından yalanlanırken, MHP lideri Devlet Bahçeli de tepkisini ortaya koydu.

"KİM DEMİŞ SOYLU YALNIZ DİYE"

"Soylu'ya itibar suikastını kabul etmiyoruz." diyen Bahçeli, şunları söyledi: "Bilhassa terörle mücadele alanında ismini altın harflerle yazdıracak İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya yapılan itibar suikastlerini, siyasi linç girişimlerini, zulme varan isnatları kaygıyla izlediğimizi asla kabul etmediğimizi tarihe not olarak düşmek istiyorum.

Kim demiş Soylu yalnız diye, kim demiş kimsesiz diye? Vatan ve millet sevgisiyle görevini yerine getiren mert bir devlet adamıdır. MHP ve Cumhur İttifakı kararını çoktan vermiştir. Biz bin yıllık kardeşliğin safındayız."

NE OLMUŞTU?

Eski AK Partili Elazığ Milletvekili Feyzi İşbaşaran gece yarısı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiğini öne sürmüş, Bakanlık gündem yaratan iddiayı fotoğraflı bir paylaşımla yalanlamıştı. İçişleri Bakanlığı'nın ardından bir mesaj da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan gelmiş; Dağ, istifa iddialarına "Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız" sözleriyle tepki göstermişti.

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