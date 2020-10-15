Son Dakika | Mezarlık suyu kazısında göçük: 1 ölü,1 yaralı

Son dakika haberlerine göre ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, mezarlık çeşmesine getirilecek su için yapılan kazıda meydana gelen göçükte Ahmet Ünlütürk (71) hayatını kaybetti, İsa Şanlıtürk (53) yaralandı.