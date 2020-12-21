Son dakika: Mescitte çıkan yangında dumandan zehirlenen genç öldü
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Son dakika: Mescitte çıkan yangında dumandan zehirlenen genç öldü

21.12.2020 12:04 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:09
Son dakika: Mescitte çıkan yangında dumandan zehirlenen genç öldü

Son dakika gündem haberi... ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde tek katlı mescitte çıkan yangında, dumandan zehirlenen Engin Özkan (21) hayatını kaybetti.

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde tek katlı mescitte çıkan yangında, dumandan zehirlenen Engin Özkan (21) hayatını kaybetti.

Yangın, gece saatlerinde Çayırhan Mahallesi'nde bulunan tek katlı mescitte çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, sevk edildi. Yangına müdahale ederek kontrol altına alan ekipler, mescit içerisinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Dumandan zehirlendiği belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan genç, itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkartıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybeden gencin cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Ölen gencin ilçede yaşadığı ve son bir haftadır mescitte kalan Engin Özkan olduğu belirlendi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili polis soruşturma başlattı.


Son dakika: Mescitte çıkan yangında dumandan zehirlenen genç öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan OLUM

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