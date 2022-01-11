Son dakika! Mersin'de eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kızın cenazesi ailesine teslim edildi - Haberler
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Son dakika! Mersin'de eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kızın cenazesi ailesine teslim edildi

Son dakika! Mersin'de eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kızın cenazesi ailesine teslim edildi
AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Mersin'in Toroslar ilçesinde, eski nişanlısının silahla saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 25 yaşındaki genç kızın cenazesi, ailesine teslim edildi.

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde, eski nişanlısının silahla saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 25 yaşındaki genç kızın cenazesi, ailesine teslim edildi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Raziye Oskay'ın, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Yakınları tarafından teslim alınan Oskay'ın cenazesi Mersin Şehir Mezarlığı'na getirildi.

Mezarlıkta toplanan Oskay'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları üzüntü yaşadı.

Oskay'ın cenazesi işlemlerin ardından Tarsus ilçesi Nacarlı Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

Öte yandan, dün olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alının zanlı B.C.U'nun, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde yaşayan Raziye Oskay, dün iş yerine gitmek için evinden çıktığı sırada eski nişanlısı B.C.U (24) tarafından silahlı saldırıya uğraşmıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralandığı belirlenen Oskay, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanmıştı.

Son dakika! Mersin'de eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kızın cenazesi ailesine teslim edildi

Son dakika! Mersin'de eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kızın cenazesi ailesine teslim edildi

Son dakika! Mersin'de eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kızın cenazesi ailesine teslim edildi

Son dakika! Mersin'de eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kızın cenazesi ailesine teslim edildi

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AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

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