Son dakika! Mersin'de deniz kıyısında fenalaşmış halde bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Mersin'in Erdemli ilçesi sahilinde, fenalaşmış halde bulunan kişi kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Mersin'in Erdemli ilçesi sahilinde, fenalaşmış halde bulunan kişi kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kızkalesi sahilinde bir kişinin fenalaşmış halde hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, Mehmet Ali İçel (43) olduğu belirlenen kişiyi ilk müdahalenin ardından Erdemli Devlet Hastanesine kaldırdı.
İçel, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez