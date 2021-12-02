Son dakika haberi! Bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
AA / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir evde, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında hasar oluştu.
MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir evde, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında hasar oluştu.
Limonlu Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki evde, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü, yanan evde hasar oluştu.