Son dakika... Mersin'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı
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Son dakika... Mersin'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

31.01.2021 18:08 | Son Güncelleme: 31.01.2021 18:12
Son dakika... Mersin'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

Son dakika gündem haberi: MERSİN'in Tarsus ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada otomobillerden birinin sürücüsü Resul Volkan Boroğlu yaralandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada otomobillerden birinin sürücüsü Resul Volkan Boroğlu yaralandı.

Kaza, öğleden sonra D- 400 yolu Yeni Hal Kavşağı'nda meydana geldi. Görkem Ayhan (22) yönetimindeki 33 EGU 21 plakalı kamyonet ile Resul Volkan Boroğlu'nun (45) kullandığı 27 BDZ 99 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyonet kırmızı ışıkta bekleyen Musa Gedik (52) yönetimindeki 33 NM 297 plakalı kamyonet ve İsmail Genç'in (49) kullandığı 50 AY 619 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Boroğlu yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Boroğlu ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Boroğlu'nun sağlık durumun iyi olduğu bildirildi.


Son dakika... Mersin'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı
Son dakika... Mersin'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı
Son dakika... Mersin'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

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