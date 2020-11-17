Son Dakika: Mehmetçiğe Karabağ görevi! Tezkere Meclis'ten geçti
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Son Dakika: Mehmetçiğe Karabağ görevi! Tezkere Meclis'ten geçti

17.11.2020 21:15 | Son Güncelleme: 17.11.2020 21:52

Son dakika: Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tezkere AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oyları ile geçti.

Tezkerede, Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan'ın aralarında vardıkları mutabakat uyarınca, 10 Kasım 2020 tarihinde saat 00.00 itibarıyla bölgede ateşkes tesis ve işgal altındaki bazı bölgelerin belirlenen takvime göre Azerbaycan'a iadesini içeren bir plan ilan edildiği ifade edilerek şöyle denildi:

"AZERBAYCAN TOPRAKLARINDA ORTAK BİR MERKEZ OLUŞTURULACAK"

"Varılan mutabakata göre, ateşkese uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında bir Ortak Merkez oluşturulacaktır. Azerbaycan'ın talebi üzerine Merkezde Türkiye ve Rusya'nın müştereken yer almaları kararlaştırılmıştır.

Azerbaycan'ın belirleyeceği yerde Türkiye'nin Rusya ile birlikte kuracağı Ortak Merkezde ve bu Merkezin icra edeceği faaliyetlerde Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ve lüzumuna göre ülkemizden sivil personelin görev yapmasının, 16 Ağustos 2010 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması" uyarınca ülkemizin taahhütlerine uygun, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tescil eden uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararların ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ilkeleriyle uyumlu olduğu; bölge halklarının da huzur ve refahı yararına olacağı, ayrıca değerlendirilmektedir"

Son Dakika: Mehmetçiğe Karabağ görevi! Tezkere Meclis'ten geçti
Haber Yorumları (2)
AZERBAYCAN TÜRKÜ: Rabbim Türkü korusun
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CEZA: Hayırlara vesile olsun inşallah
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