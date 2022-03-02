Son Dakika: Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor
Haberler.com, Servet Uzun - Sağlık
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Son dakika: Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Maske zorunluluğunun görüşüldüğü toplantı sonrası Bakan Koca, açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:
Bugün ısrarların sabırları sınadığı konularda size nihayet beklediğiniz haberleri vereceğim. Huzurlarınızdaki kişi 2 yıl boyunca size kısıtlama ısrarında bulunan kişidir, şimdiyse "her şeyi gözden geçirme zamanı" geldi diyor.