Son dakika 3. sayfa: Hatay'da masaj salonuna fuhuş operasyonu
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Son dakika 3. sayfa: Hatay'da masaj salonuna fuhuş operasyonu

İhlas Haber Ajansı / AHMET SEHER - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Hatay'da masaj salonuna fuhuş operasyonu Para karşılığı fuhuş yapmaktan işlem yapılan yabancı uyruklu 6 kadın sınır dışı edilecek Hatay'ın İskenderun ilçesinde masaj salonlarına yapılan baskında para karşılığı fuhuş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 6 kadın ile iş yerini işleten kişi...

Hatay'da masaj salonuna fuhuş operasyonu

Para karşılığı fuhuş yapmaktan işlem yapılan yabancı uyruklu 6 kadın sınır dışı edilecek

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde masaj salonlarına yapılan baskında para karşılığı fuhuş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 6 kadın ile iş yerini işleten kişi hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fuhuş yapan şahılar, fuhşa aracılık ve yer temin eden şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Yenişehir Mahallesinde bulunan bir adresten çıkan R.E. ve Ö.B. isimli şahısların Tayland uyruklu kadınlara 100 TL karşılığı masaj yaptırdıkları, masaj sonunda cinsel birliktelik yaşadıklarını itiraf etmeleri üzerine adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda U.L., A.S., P.S, S.S., K.A. ve C.C. isimli yabancı uyruklu kadınlar işlemleri için Asayiş Büro Müdürlüğüne götürüldü. 6 kadına para karşılığı fuhuş yapmaktan işlem yapılarak sınır dışı edilmek üzere Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. İkameti kiralayan B.Ç. isimli şahıs hakkında ise fuhşa teşvik, yer temin etmek ve aracılık etmek suçlarından işlem yapıldı.

Son dakika 3. sayfa: Hatay'da masaj salonuna fuhuş operasyonu
Son dakika 3. sayfa: Hatay'da masaj salonuna fuhuş operasyonu
Son dakika 3. sayfa: Hatay'da masaj salonuna fuhuş operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET SEHER

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