Son dakika: Marmaris'te zehirli yılan ve yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Marmaris'te zehirli yılan ve yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Son dakika: Marmaris'te zehirli yılan ve yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 3 metre durinliğindeki su kuyusuna düşen yavru kedi ve bir evin balkonuna giren zehirli engerek yılanı itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kurtarıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 3 metre durinliğindeki su kuyusuna düşen yavru kedi ve bir evin balkonuna giren zehirli engerek yılanı itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kurtarıldı.

Armutalan Mahallesi Tokatlılar Sitesi'nde bir evin balkonunda yılan görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 1 metre uzunluğundaki zehirli engerek yılanını özel aparatlar yardımıyla bulunduğu yerden alınarak bir torbaya konuldu. Ekipler zehirli yılanı daha sonra Armutalan Sekine Evren Mevkii'nde ormanlık alana bıraktı. Öte yandan, saat 17.00 sıralarında Bozburun Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki su kuyusundan kedi sesi geldiğini duyanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye ulaşan ekipler, 3 metrelik su kuyusunda mahsur kalan kediyi  çıkardı. Durumu iyi olduğu görülen yavru kedi, Marmaris Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Vücudunda hasar bulunmayan bir haftalık erkek yavru kedi tedavi altına alındı. Yavru kedinin tedavisi ardından sahiplendirileceği öğrenildi.


Son dakika: Marmaris'te zehirli yılan ve yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Son dakika: Marmaris'te zehirli yılan ve yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Son dakika: Marmaris'te zehirli yılan ve yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan

Biyokütle enerji santrali yangınıyla ilgili savcılık inceleme başlattı
Biyokütle enerji santrali yangınıyla ilgili savcılık inceleme başlattı
Tavuk çiftliğinde yangın; 10 bin 500 civciv diri diri yandı
Tavuk çiftliğinde yangın; 10 bin 500 civciv diri diri yandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Abdullah Gül Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Özcan Deniz Necati Şaşmaz Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Arda Turan Cenk Tosun Ozan Tufan Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Marmaris'te zehirli yılan ve yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 00:38:42. #1.14#

title