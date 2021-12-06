Son dakika haberleri: MARMARİS'TE JANDARMA, SEL MAĞDURLARININ EV VE BAHÇELERİNİ TEMİZLEDİ

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, jandarma timleri vatandaşın su basan evlerini temizledi. Vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görüntüleyip, sosyal medya hesaplarında Türk askerimiz sağ olsun, var olsun yorumuyla paylaştı.

Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde, geçen 4 Aralık günü saat 22.30 sıralarında başlayan kuvvetli sağanak yağmur, ertesi gün saat 19.15'e kadar zaman zaman etkili oldu. Metrekareye 102 kilogram yağmur düştü. Sağanak yağmurun neden olduğu sel suları nedeniyle 5 sokak ve 2 cadde sular altında kaldı. Yazın yanan yüksek kesimlerdeki ormanlık alanlardan gelen çamurlu ve küllü sular alçak kesimlerde bulunan toplam 61 ev ve işyerinde su baskınlarına neden oldu. Yaşanan selin ardından dün saat 15.30 sıralarında Muğla Jandarma Komando Taburu ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan 50 uzman çavuş İçmeler Mahallesi'ne geldi. Çizmeleri giyen jandarmalar, Belediye tarafından getirilen kürek ve süpürgelerle su basan ev ve işyerlerini temizledi. Bahçelerde biriken çamurlar küreklerle, el arabalarına doldurup taşıyan askerler evlerin içine dolan suları da tahliye edip, silerek temizledi. Çamurdan arındırılan bahçeler hortum ile su tutularak, yıkandı. İki saat süren temizlik çalışmasında askerler 13 evi, bahçeleriyle birlikte temizledi.

'ASKERİMİZ SAĞ OLSUN VAR OLSUN'

Vatandaşlar, evlerini özverili bir şekilde temizleyen jandarmaları cep telefonlarıyla görüntüleyip, sosyal medya hesaplarından 'Türk askerimiz sağ olsun var olsun' yorumuyla paylaştı. Sel mağdurlarından Hakan Gündüz, Derelerin sağanak yağmurda tepelerden inen sel sularıyla taşması nedeniyle evlerimiz su içinde kaldı. Sağ olsun Türk askeri yardımımıza koşup, evlerimizi temizlememize yardımcı oldu. Kendilerinden minnettarız dedi.Evi ve bahçesini su basan Halime Demirkan da Türk askerimiz sağ olsun. Evlerimizi temizlediler. Böyle bir desteği görünce çok mutlu oldum, Türk askeriyle gurur duydum diye konuştu.