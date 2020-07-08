Son Dakika: Mardin'de narkotik köpeğiyle uyuşturucu operasyonu Gelen son dakika haberine göre MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, narkotik köpeği 'Eros'un eşliğinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aranan şüpheli M.B., yakalandı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, narkotik köpeği 'Eros'un eşliğinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aranan şüpheli M.B., yakalandı.

Kızıltepe Narkotik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ilçe genelinde uyuşturucuyla mücadele yönelik çalışma düzenlendi. Narkotik köpeği 'Eros'un da katılımıyla yapılan uygulamada, sokak araları ve metruk yerler denetlendi. Ekipler, uygulama sırasında uyuşturucu suçundan aranan M.B.'yi gözaltına aldı.Emniyetteki sorgusunun ardından M.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Mardin

Kaynak: DHA