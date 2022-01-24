Son dakika! Mardin'de kazada ağır yaralanan işçi yaşam savaşını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Mardin'de, tır ve işçileri taşıyan iki servis minibüsünün karıştığı 2'si ağır 11 kişinin yaralandığı kazada ağır yaralanan Murat Güçlü, 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.