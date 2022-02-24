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Son dakika! Mardin'de çekicinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Mardin'de çekicinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki çocuk, çekicinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

KIZILTEPE, MARDİN (İHA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki çocuk, çekicinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Mardin Yolu Üçyol Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki İsmet Gezginci'ye Abdulhakim K. idaresindeki çekici çarptı. Çarpmanın şiddetiyle küçük çocuk yola savrularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gezginci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Çekici sürücüsünün gözaltına alındığı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kızıltepe, Mardin, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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