Son dakika: Mardin'de 2 aile arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
AA, Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Son dakika haberine göre Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
ARTUKLU, MARDİN (AA) - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Kabala Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 aile üyeleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan 2'si ağır 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel