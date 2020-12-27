Son dakika! Manisa'da tafik kazası: 1 yaralı
27.12.2020 17:31 | Son Güncelleme: 27.12.2020 17:34
Bir son dakika haberine göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde devrilen midibüsün sürücüsü yaralandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde devrilen midibüsün sürücüsü yaralandı.
Gürkan Gündüz idaresindeki 45 AAY 290 plakalı midibüs, Muradiye yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yol kenarında zeytin ağaçlarını söken ve üzüm bağına giren aracın sürücüsü yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır