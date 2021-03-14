Son dakika... Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
14.03.2021 23:41 | Son Güncelleme: 14.03.2021 23:44
Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Hamit Mahallesi'nde virajlı yolda ilerleyen N.D. (45) idaresindeki 17 DF 963 plakalı traktör kontrolden çıkarak devrildi.
Durumun haber verilmesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü N.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla traktörde sıkıştığı yerden çıkarılan N.D.'nin cenazesi, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır