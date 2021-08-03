Son Dakika: Manavgat yangınıyla ilgili 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı
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Son Dakika: Manavgat yangınıyla ilgili 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarıyla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, ilçe merkezindeki yangını çıkardığı belirlenen 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Öte yandan Denizli'de de boş arazide yangın çıkarmaya çalıştığı belirlenen zanlı da tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında özellikle Manavgat'ın Kavaklı Mahallesi ve Sarılar Mahallesi'ni etkileyen ve bir odun deposu, bir marangoz atölyesi, bazı evlerle birlikte ormanlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

4 GÜN BOYUNCA SORGULANDI

Bu kapsamda elde edilen deliller, çevrede bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, yangını C.Y.'nin çıkardığı belirlendi. Geçen cuma günü polis ekiplerince yakalanan C.Y., emniyet müdürlüğünde 4 gün sorgulandı.

"KASTEN ORMAN YAKMAK" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Yangını kendisinin çıkarmadığını iddia eden C.Y., polisin delillerine ise itiraz edemedi. Bugün adliyeye sevk edilen C.Y., savcı tarafından ifadesinin alınmasının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimi tarafından da ifadesi alınan C.Y. 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı.

Çıktığı gün kontrol altına alınan yangında 2 bina, 1 depo ile ormanlık alanda hasar oluşmuştu.

BİR TUTUKLAMA DA DENİZLİ'DEN

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik Mahallesi'nde boş arazide çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Açıklamada, "Bu kapsamda yangına sebebiyet verdiği değerlendirilen şüpheli H.E.B. gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir." ifadesi kullanıldı.

İfade işleminin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son Dakika: Manavgat yangınıyla ilgili 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Manavgat'ta yangından etkilenen alanlar havadan drone ile görüntülendi
Manavgat'ta yangından etkilenen alanlar havadan drone ile görüntülendi
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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