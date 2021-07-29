Son dakika haber: YANGIN MANAVGAT ŞELALESİ'NE YAKLAŞTI
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Son dakika haber: YANGIN MANAVGAT ŞELALESİ'NE YAKLAŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; bir mahalle daha boşaltıldı (2)Manavgat'ta dün 4 ayrı noktada başlayıp hızla yayılan yangına gece boyu ekipler müdahaleyi sürdürürken, komşu ilçe Akseki'ye bağlı Kepezbeleni Mahallesi'nde ise gece saat 01.30 sıralarında başka bir orman yangını çıktı.

Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; bir mahalle daha boşaltıldı (2)

Manavgat'ta dün 4 ayrı noktada başlayıp hızla yayılan yangına gece boyu ekipler müdahaleyi sürdürürken, komşu ilçe Akseki'ye bağlı Kepezbeleni Mahallesi'nde ise gece saat 01.30 sıralarında başka bir orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Manavgat ilçesinde bulunan Oymapınar Barajı çevresindeki mahallelere sıçradı. Yangın nedeniyle birçok mahalle boşaltılırken, vatandaşlar gece yarısı aniden gelen yangın nedeniyle büyük ve küçükbaş hayvanlarını alamadan can havliyle evlerini boşalttı.

EVLER BOŞALTILDI

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, bütün ekiplerin gece yarısında Güzelyalı ve Saraçlı mahallelerine sevk edildiğini belirterek, "Tedbir amacıyla ilçemizin Karavca, Güzelyalı, Gebece, Saraçlı, Aksaz, Demirciler, Aşağı Işıklar, Bucakşeyhler, Yeniköy mahalleleri tamamen Çeltikçi ve Ulukapı mahallerinde ise bazı evler boşaltıldı" dedi.

Manavgat Oymapınar yolu trafiğe kapanırken, yangın Bucakşeyhler Mahallesi'nde birçok eve zarar verdi. Bölgede bulunan bir firmanın deposu tamamen yanarken, bölgede bulunan bir safari firmasına ait parkta çok sayıda aracın zarar gördüğü belirtildi.

Boşaltılan Oymapınar Mahallesi'nden olduğunu söyleyen Bayram Ali, "Oymapınar'ın girişi ve çıkışı yandı. Baraj gölü kenarındaki evler yandı. Köye girişi kapattılar. Köyün yüzde 90'ı dün geceden tahliye edilmişti ama mahsur kalanlar oldu" diye konuştu.

Yangın dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi'ne de 3 kilometre kadar yaklaştı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının nedeniyle oluşan küller şiddetli rüzgarla birlikte Manavgat şehir merkezine ulaşırken, Manavgat Şelalesi'ne girişler kapatıldı. Oymapınar ve Manavgat barajlarında elektrik üretimi durduruldu, kapakların kapatılmasıyla da Manavgat Irmağı'nda su seviyesi düştü.

Son dakika haber: YANGIN MANAVGAT ŞELALESİ'NE YAKLAŞTI
Son dakika haber: YANGIN MANAVGAT ŞELALESİ'NE YAKLAŞTI
Son dakika haber: YANGIN MANAVGAT ŞELALESİ'NE YAKLAŞTI
Son dakika haber: YANGIN MANAVGAT ŞELALESİ'NE YAKLAŞTI
Son dakika haber: YANGIN MANAVGAT ŞELALESİ'NE YAKLAŞTI
Son dakika haber: YANGIN MANAVGAT ŞELALESİ'NE YAKLAŞTI
Son dakika haber: YANGIN MANAVGAT ŞELALESİ'NE YAKLAŞTI
Son dakika haber: YANGIN MANAVGAT ŞELALESİ'NE YAKLAŞTI
Son dakika haber: YANGIN MANAVGAT ŞELALESİ'NE YAKLAŞTI
Son dakika haber: YANGIN MANAVGAT ŞELALESİ'NE YAKLAŞTI
Son dakika haber: YANGIN MANAVGAT ŞELALESİ'NE YAKLAŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGINDA 2'NCİ GÜN; BİR MAHALLE DAHA BOŞALTILDI
MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGINDA 2'NCİ GÜN; BİR MAHALLE DAHA BOŞALTILDI
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