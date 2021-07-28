Son dakika! Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (6)
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Son dakika! Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (6)

Son dakika! Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (6)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre DUMANDAN ETKİLENEN 40 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDUManavgat Devlet Hastanesi'ne yangın nedeniyle dumandan etkilenen 40 kişi başvurdu ve bu kişilere oksijen tedavisi uygulandı.

DUMANDAN ETKİLENEN 40 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

Manavgat Devlet Hastanesi'ne yangın nedeniyle dumandan etkilenen 40 kişi başvurdu ve bu kişilere oksijen tedavisi uygulandı. Vücudunda yanık olan ve durumunun ağır olduğu belirtilen bir kişi ise ilk müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi.


Son dakika! Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (6)
Son dakika! Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (6)
Son dakika! Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (6)
Son dakika! Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (6)
Son dakika! Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (6)
Son dakika! Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (6)
Son dakika! Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (6)
Son dakika! Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (6)
Son dakika! Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (6)
Son dakika! Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (6)
Son dakika! Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (6)
Son dakika! Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (6)
Son dakika! Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (6)
Son dakika! Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (6)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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