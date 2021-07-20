Son dakika! Mali'nin başkenti Bamako'da bulunan bir camide namaz kılan geçici Cumhurbaşkanı Assimi Goita'ya kimliği belirsiz iki kişi tarafından bıçaklı saldırı...
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Son dakika! Mali'nin başkenti Bamako'da bulunan bir camide namaz kılan geçici Cumhurbaşkanı Assimi Goita'ya kimliği belirsiz iki kişi tarafından bıçaklı saldırı...

Son dakika! Mali'nin başkenti Bamako'da bulunan bir camide namaz kılan geçici Cumhurbaşkanı Assimi Goita'ya kimliği belirsiz iki kişi tarafından bıçaklı saldırı...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Mali'nin başkenti Bamako'da bulunan bir camide namaz kılan geçici Cumhurbaşkanı Assimi Goita'ya kimliği belirsiz iki kişi tarafından bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu.

Mali'nin başkenti Bamako'da bulunan bir camide namaz kılan geçici Cumhurbaşkanı Assimi Goita'ya kimliği belirsiz iki kişi tarafından bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu. - BAMAKO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika! Mali'nin başkenti Bamako'da bulunan bir camide namaz kılan geçici Cumhurbaşkanı Assimi Goita'ya kimliği belirsiz iki kişi tarafından bıçaklı saldırı... - Haberler
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