Son dakika! Mali'nin başkenti Bamako'da bulunan bir camide namaz kılan geçici Cumhurbaşkanı Assimi Goita'ya kimliği belirsiz iki kişi tarafından bıçaklı saldırı...

Son dakika haberler... Mali'nin başkenti Bamako'da bulunan bir camide namaz kılan geçici Cumhurbaşkanı Assimi Goita'ya kimliği belirsiz iki kişi tarafından bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu.