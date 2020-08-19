Son Dakika: Mali'deki darbenin merkezi Kati garnizonu, AA tarafından görüntülendi Son dakika gündem haberine göre Askeri darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın tutulduğu Kati garnizonu, Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.

Askeri darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın tutulduğu Kati garnizonu, Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.

Başkent Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda ayaklanan bir grup asker, dün araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla, yüksek rütbeli askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak darbenin başladığı Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı da devlet televizyonundan istifa ettiğini açıklamıştı.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra da darbeciler televizyondan seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA